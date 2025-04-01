Деловые туристы поехали в Швейцарию, Сингапур и на Маврикий

Начало весны ознаменовалось новыми трендами в бизнес-путешествиях. Так, по данным цифровой платформы для организации командировок и управления расходами Ракета, в марте 2025 года деловые туристы ездили в поездки не только по традиционно популярным направлениям – в топ-12 зарубежных направлений вошли Швейцария, Сингапур, Испания, Маврикий и Ливан.