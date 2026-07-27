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RT Russia

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Цена нефти марки Brent опустилась ниже $85 за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $85 за баррель

Согласно данным торгов, цена нефти марки Brent опустилась ниже $85 за баррель впервые с 17 июля. Как пишет РИА Новости, по состоянию на 12:34 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась до $84,97 за баррель.

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