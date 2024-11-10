Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 31 гола

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в гостевом матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сент-Луис Блюз» забросил две шайбы и сократил свое отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 31 гола.