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Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 31 гола

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 31 гола

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в гостевом матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сент-Луис Блюз» забросил две шайбы и сократил свое отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 31 гола.

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