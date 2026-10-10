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Царьград

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Церковный праздник 10 октября: что нельзя делать на Савватия Пчельника

Церковный праздник 10 октября: что нельзя делать на Савватия Пчельника

Какой церковный праздник отмечают 10 октября 2026 года: традиции и приметы.В субботу, 10 октября 2026 года, православные верующие почтут память преподобного Савватия Соловецкого, которого на Руси считали покровителем пчеловодов.

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