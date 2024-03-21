Mirror: больница в Лондоне изучает попытку подсмотреть медзаписи Кейт Миддлтон

Руководство лондонской больницы приступило к расследованию после сообщений о попытках сотрудников получить доступ к конфиденциальным сведениям из медкнижки принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, которая лечилась в этой клинике.
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