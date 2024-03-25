События в "Крокус Сити Холл" как фатальная ошибка Запада

Юрий Рязанов Какая ошибка у запада , у них все получилось, столько людей поубивали, но удивительно то , что чуть было безнаказано не свалили .

Людмила Редько Нет худа без добра - власти теперь придется что-то делать с мигрантами, если не хочет реальных погромов.