Медвежий угол
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Медвежий угол

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События в "Крокус Сити Холл" как фатальная ошибка Запада

События в "Крокус Сити Холл" как фатальная ошибка Запада

Украинцы вышли из-под контроля ЦРУ — экс-сотрудник ЦРУ о причастности Киева к теракту Если Россия установит, что к теракту в «Крокус Сити Холле» причастна Украина, она усилит удары по военным объектам, в том числе по штаб-квартирам ЦРУ, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue works.

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Комментарии
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Юрий Рязанов
Какая ошибка у запада , у них все получилось, столько людей поубивали, но удивительно то , что чуть было безнаказано не свалили .
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6 час.
Людмила Редько
Нет худа без добра - власти теперь придется что-то делать с мигрантами, если не хочет реальных погромов.
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5 час.
Виктор
Какая разница кто спланировал.Никто ни  от кого не отказывался.Все это вранье.Все  они в одной связке -США,МИ6,СБУ
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1 час.

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