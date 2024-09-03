Предприниматели начали осваивать краудплатформы как альтернативу кредитам

Высокие ставки по кредитам и увеличившиеся требования банков привели к тому, что малый и средний бизнес начали переключаться на другие источники финансирования, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей краудфандинговых и краудлендинговых платформ, а также инвестплощадок и классифайда «Авито» Так, на «Авито» количество объявлений с запросом на привлечение займов увеличилось в 3,5 раза в первой половине 2024 г.