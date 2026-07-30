Депутат призвала полностью вычеркнуть мигрантов из мер соцподдержки

Какая предвыборная активность у "народных" избранников, политиков, чиновников и т.д. Интересно, чем они занимались весь срок пребывания во власти? Сплошной дешевый пиар, лозунги и не более...

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Чтобы иметь возможность мигрантов лишить социальной поддержки вероятно следует предварительно создать специальную законодательную базу для этого, или же законодательно признать, что на социальную поддержку могут рассчитывать исключительно граждане России, которые в полной мере руководствуются не только правами, но и обязанностями в соответствии с Конституцией России. Игнорирование хотя бы одной обязанности - лишает всех прав.