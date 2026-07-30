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Депутат призвала полностью вычеркнуть мигрантов из мер соцподдержки

Депутат призвала полностью вычеркнуть мигрантов из мер соцподдержки

Депутат Московской городской Думы, первый заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР, победитель Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Какая предвыборная активность у &quot;народных&quot; избранников, политиков, чиновников и т.д. Интересно, чем они занимались весь срок пребывания во власти? Сплошной дешевый пиар, лозунги и не более...
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1 м.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Чтобы иметь возможность мигрантов лишить социальной поддержки вероятно следует предварительно создать специальную законодательную базу для этого, или же законодательно признать, что на социальную поддержку могут рассчитывать исключительно граждане России, которые в полной мере руководствуются не только правами, но и обязанностями в соответствии с Конституцией России. Игнорирование хотя бы одной обязанности - лишает всех прав.
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1 м.