Больше не нуждается в Чонгуке: Ви пригласил нового лучшего друга в HYBE

Всё то время, которое мальчики из самой знаменитой музыкальной группы в мире проводят время раздельно, они получают больше индивидуальных навыков, учатся отвечать за себя, работают не на результат коллектива, а исключительно ради собственного успеха.
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