«Мне нравится гоняться в Сингапуре, но…» Хэмилтон раскритиковал трассу Марина-БэйPirelliСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон считает, что городской трассе Марина-Бэй в Сингапуре нужна более длинная прямая: нынешняя конфигурация ограничивает возможности для обгонов.
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