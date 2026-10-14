«Мне нравится гоняться в Сингапуре, но…» Хэмилтон раскритиковал трассу Марина-БэйPirelliСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон считает, что городской трассе Марина-Бэй в Сингапуре нужна более длинная прямая: нынешняя конфигурация ограничивает возможности для обгонов.