«Джеймс Уэбб» запечатлел рождение звезд в карликовой галактики

Рождение звезд в галактики I Zwicky 18 / © ESA / Webb, NASA, CSA, A. Hirschauer, M. Meixner et al. На снимке I Zwicky 18, которая находится на расстоянии 59 миллионов световых лет от Земли по направлению к созвездию Большой Медведицы, заметны две яркие области — регионы активного звездообразования, где формируются новые светила.