В Иванове мужчина до смерти избил своего друга руками и тарелкой

В Иванове 50-летний местный житель обвиняется по статьям УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека», а также «Незаконное приобретение, передачу, хранение и ношение боеприпасов к огнестрельному оружию».
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