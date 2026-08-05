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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске наградили спортсменов накануне Дня физкультурника-2026

В Новосибирске наградили спортсменов накануне Дня физкультурника-2026

В видеообращении первый зампред Госдумы Александр Жуков отметил: «Этот праздник ежегодно отмечается миллионами людей, вне зависимости от возраста, профессии, объединяя всех, кто любит спорт и ведёт здоровый образ жизни.

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