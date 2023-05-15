В ФБР отказались расследовать ложь штаба Клинтон о связях Трампа с РФ

В Федеральном бюро расследований (ФБР) США отказались расследовать данные о том, что штаб бывшего кандидата в президенты США экс-госсекретаря США Хилари Клинтон солгал о якобы связях республиканца Дональда Трампа с Россией на выборах в 2016 году.