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В ФБР отказались расследовать ложь штаба Клинтон о связях Трампа с РФ

В Федеральном бюро расследований (ФБР) США отказались расследовать данные о том, что штаб бывшего кандидата в президенты США экс-госсекретаря США Хилари Клинтон солгал о якобы связях республиканца Дональда Трампа с Россией на выборах в 2016 году.

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