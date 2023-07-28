Царьград

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На Кубани начали убирать сахарную свёклу

На Кубани начали убирать сахарную свёклу

В Краснодарском крае производят пятую часть всей сахарной свёклы, выращиваемой в России.Первыми к уборке сахарной свёклы приступили аграрии в Павловском, Приморско-Ахтарсокм, Каневском, кореновском, Староминском, Брюховецком и Выселковском районах.

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