На Кубани начали убирать сахарную свёклу

В Краснодарском крае производят пятую часть всей сахарной свёклы, выращиваемой в России.Первыми к уборке сахарной свёклы приступили аграрии в Павловском, Приморско-Ахтарсокм, Каневском, кореновском, Староминском, Брюховецком и Выселковском районах.
В Краснодарском крае производят пятую часть всей сахарной свёклы, выращиваемой в России.Первыми к уборке сахарной свёклы приступили аграрии в Павловском, Приморско-Ахтарсокм, Каневском, кореновском, Староминском, Брюховецком и Выселковском районах.
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