Кондитерский цех из Кузбасса получил золотую медаль международного конкурса «Лучшие товары и услуги – ГЕММА 2023»

Кемеровское предприятие «Элани» по итогам Отборочного этапа международного конкурса «Лучшие товары и услуги – ГЕММА 2023» вошло в число 70 российских производств, которые за качество продукции удостоены высшей награды – золотой медали.
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