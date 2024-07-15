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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Секретная служба виновата в покушении на Трампа

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Секретная служба виновата в покушении на Трампа

Секретная служба США не выполнила грамотную работу по контролю безопасности на митинге кандидата в президенты Америки Дональда Трампа, поэтому злоумышленник смог близко подобраться и открыть стрельбу по политику.

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