Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Секретная служба виновата в покушении на Трампа

Секретная служба США не выполнила грамотную работу по контролю безопасности на митинге кандидата в президенты Америки Дональда Трампа, поэтому злоумышленник смог близко подобраться и открыть стрельбу по политику.
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