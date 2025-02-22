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Маск напомнил чиновникам о необходимости докладывать о проделанной работе еженедельно

Маск напомнил чиновникам о необходимости докладывать о проделанной работе еженедельно

Американский предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск заявил, что в скором времени все чиновники получат электронное уведомление с просьбой описать их действия на прошлой неделе.

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