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Мы проигрываем войну, я в Италию: на Украине обсуждают бегство экс-министра Федорова

Мы проигрываем войну, я в Италию: на Украине обсуждают бегство экс-министра Федорова

Михаил Федоров, тот самый, которого Владимир Зеленский уволил с поста министра обороны и который попытался "сломать коррупционную систему", - уехал с Украины и стал советником министра обороны Италии .

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