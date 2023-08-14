Слишком возомнили о себе: Киев "сдулся" в своем стремллении окончательно выдавить россиян и белорусов с Олимпиад

Украинские спортсмены готовы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже даже при допуске на них атлетов из России и Белоруссии в нейтральном статусе.
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