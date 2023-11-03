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Началось всерьёз, но не оттуда, откуда ждали!

Началось всерьёз, но не оттуда, откуда ждали!

Жила-была Украина. Бойкая и симпатичная девочка, которую не уставали хвалить да нахваливать. И красивая, и обеспеченная, и талантливая, и умная, и вообще молодец.

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Комментарии
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Гарибян Сусанна
Поймала себя на мысли, что Украинцы , особенно украинки, очень похожи на свою страну. Когда распался СССР русские , чтобы выжить , горбились на дачах,, работали по пол. года не получая зарплату, поскольку верили, что всё образуется. И выжили, стали на ноги подниматься вместе со все страной. А украинцы отправились в люди  в качестве дешёвой рабочей силы готовые на всё лишь бы гроши платили, стали рабами Европы.. Дочерей и жён в Россию спровадили, и стояли эти дивчины вдоль всех дорог России, ожидая, когда  снимет их проезжий клиент.  Совсем как Украина, которая как проститутка готова была  лечь под кого угодно, лишь бы платил гроши. А конец один и тот же, и их гарни жинки и сама Украина никому не нужны. Да и они сами себе не нужны, превращают  сыновей и мужей в удобрение на полях, а скоро и очередь баб настанет.
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1 д.
ВН
Валерий Никитин
Лёгкость слога необыкновенная. Автору респект.
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1 д.
Бобкина Татьяна
А мне жаль украинских парней, которых как баранов ведёт на убой горстка нацистов во главе с недалёким комиком, возомнившем себя Наполеоном. Из за этих тварей гибнут наши родные мужики.
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1 д.

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