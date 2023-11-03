Началось всерьёз, но не оттуда, откуда ждали!

Гарибян Сусанна

Поймала себя на мысли, что Украинцы , особенно украинки, очень похожи на свою страну. Когда распался СССР русские , чтобы выжить , горбились на дачах,, работали по пол. года не получая зарплату, поскольку верили, что всё образуется. И выжили, стали на ноги подниматься вместе со все страной. А украинцы отправились в люди в качестве дешёвой рабочей силы готовые на всё лишь бы гроши платили, стали рабами Европы.. Дочерей и жён в Россию спровадили, и стояли эти дивчины вдоль всех дорог России, ожидая, когда снимет их проезжий клиент. Совсем как Украина, которая как проститутка готова была лечь под кого угодно, лишь бы платил гроши. А конец один и тот же, и их гарни жинки и сама Украина никому не нужны. Да и они сами себе не нужны, превращают сыновей и мужей в удобрение на полях, а скоро и очередь баб настанет.