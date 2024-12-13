Баранец: «Народ ждёт. Не ответим за Таганрог – окажемся балаболами»

Тебе, сучка неизвестного науке пола - не дождаться! на ямку с твоей требухой я лично принесу пару кактусов ))))) Жди, уёбище ночное ))))))))

ИГОРЬ честнодумов

Послушайте Баранец! Надоели ваши изливы, особенно в прямом эфире но стоит скатываться до тех, кто развалил Российскую империю, затем СССР, а теперь вы взялись и за Россию!