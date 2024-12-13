Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Баранец: «Народ ждёт. Не ответим за Таганрог – окажемся балаболами»

Баранец: «Народ ждёт. Не ответим за Таганрог – окажемся балаболами»

Политнавигатор Российская армия должна дать серьёзную «ответку» на удары ВСУ ракетами «Атакмс» по Таганрогу.

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Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Тебе, сучка неизвестного науке пола - не дождаться! на ямку с твоей требухой я лично принесу пару кактусов ))))) Жди, уёбище ночное ))))))))
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47 мин.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Ты, чмошница, из какого инХермаландишься ? ))))))))))))))))
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46 мин.
ИГОРЬ честнодумов
Послушайте Баранец! Надоели ваши изливы, особенно в прямом эфире но стоит скатываться до тех, кто  развалил Российскую империю, затем СССР, а теперь вы взялись и за Россию!
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