ИБ-эксперт Блезнеков: айтишникам шлют вирусы в Telegram в виде отпускных аватарок

Перед майскими праздниками сотрудники российских компаний начали получать сообщения в Telegram с предложением загрузить себе "пак аватарок для отпуска", которые можно установить в мессенджерах на время своего отсутствия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии