Заяц и лиса Сказка в стихах

Был у зайца дом большой,Крепкий, светлый, лубяной.У лисы был домик тоже,Он лисой из снега сложен,В снежном домике - нора,Спит лиса в норе с утра,Ночью сыпет дикий смех,И ругает громко всех,У кого есть уголок,Где уют, тепло, пирог.