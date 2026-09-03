На Урал идет аномальная жара

В ближайшие дни в Свердловской области будет стоять аномально теплая для сентября погода. «Аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более ожидается на территории Свердловской области с 4 по 8 сентября.