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РИА Новый день

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На Урал идет аномальная жара

На Урал идет аномальная жара

В ближайшие дни в Свердловской области будет стоять аномально теплая для сентября погода. «Аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более ожидается на территории Свердловской области с 4 по 8 сентября.

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