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Чего добивается Эрдоган своими планами по примирению России и Украины

Чего добивается Эрдоган своими планами по примирению России и Украины

Эрдогана не зря называют «Султаном». Он не только амбициозен и авторитарен, как султаны-неудачники и алкоголики, правившие Османской империей с последней трети XVI до начала ХХ века, но также хитёр и удачлив, как султаны-основатели величия Блистательной Порты, правившие со второй половины XIII века до 1566 года В плане политического маневрирования он напоминает двух последних великих султанов Селима I Грозного и его сына и преемника Сулеймана I Великолепного (которого также называли Сулейманом Великим и Сулейманом Кануни /Законодателем/).

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