Проверить телефоны и компьютеры! – в Крыму хотят исключить угрозу взрыва гаджетов. Спецоперация по подрыву пейджеров членов «Хезболлы» в Ливане и Сирии показала, что любая техника, поступающая из-за рубежа, особенно для нужд СВО, должна проходить несколько этапов проверок.