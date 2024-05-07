В связи с обострением ситуации на востоке Украины, Германия готова предоставить поддержку своим союзникам.
Германия готова отправить на Украину до 35 тысяч солдат
Комментарии
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ДЗ
Дмитрий Зайцев
Что такое 35 тыс.? На "Курской дуге" в 1943 г. было задействовано 1 млн солдат и офицеров. Только не надо их хоронить. Немецких захоронений и так полно. Вывозить в вагонах на границу с Польшей, как делали 18-20 гг прошлого века красноармейцы.
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