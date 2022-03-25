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Результаты Чемпионата Мира по фигурному катанию 25 марта

25 марта на Чемпионате Мира по фигурному катанию 2022 прошли соревнования в ритм-танце и в произвольной программе у женщин.

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