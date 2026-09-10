Песков сообщил, что угроза самолету Зеленского в Молдавии была эфемерной

Самолет президента Украины Владимира Зеленского © NTB/Frederik Ringnes/Reuters Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что самолет украинского президента Владимира Зеленского «едва не был сбит беспилотником при взлете из Молдавии».
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