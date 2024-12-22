Причиной аварийной посадки Ан-2 на Камчатке могло стать обледенение

Вероятной причиной аварийной посадки обнаруженного на Камчатке самолета Ан-2 стало обледенение, которое привело к отказу приборов, сообщил 22 декабря глава Мильковского района Камчатского края Николай Сепко.
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