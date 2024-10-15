В Тульской области хотят поднять стоимость проезда более чем на 10 рублей

По информации «Тульских новостей», в адрес министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области поступили предложения от перевозчиков региона о пересмотре тарифа на проезд в общественном транспорте.
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