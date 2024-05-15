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  • Андрей Тихонов
    Распределить всех проституток в европейских парламентахВ Бельгии простит...
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Стало известно о церковной службе Андрея Белоусова

Стало известно о церковной службе Андрея Белоусова

Предложенный Путиным министр обороны Белоусов помогал священнослужителям в храме VK Бывший вице-премьер Андрей Белоусов, предложенный президентом России Владимиром Путиным на пост министра обороны РФ, помогал священникам в храме в деревне Пучково Троицкого административного округа Москвы.

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Комментарии
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И что в этом плохого?... У любого человека есть свои хобби или предпочтения в жизни... Кто-то собирает марки, кто-то бутылки, кто-то в церковь ходит, а кто-то - в американское посольство...
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