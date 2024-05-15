Стало известно о церковной службе Андрея Белоусова

Предложенный Путиным министр обороны Белоусов помогал священнослужителям в храме VK Бывший вице-премьер Андрей Белоусов, предложенный президентом России Владимиром Путиным на пост министра обороны РФ, помогал священникам в храме в деревне Пучково Троицкого административного округа Москвы.
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