НГС - Красноярск
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НГС - Красноярск

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Новосибирцы ринулись покупать недвижимость в Красноярске

Новосибирцы ринулись покупать недвижимость в Красноярске

Красноярский Росреестр изучил, жители каких регионов чаще всего покупают квартиры в Красноярске. Согласно данным за первое полугодие 2024 года, охотнее всего недвижимость приобретали жители Новосибирской области — 36,8% «межрегиональных» сделок, соседней Хакасии — 14,2%, а также Москвы и Подмосковья — 10,14%.

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