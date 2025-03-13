Как смотреть Гран При Австралии Формулы 1: Расписание, трансляции и стримы

Как смотреть Гран При Австралии Формулы 1: Расписание, трансляции и стримыFerrariГотовы к просмотру гонок Формулы 1 в 2025 году и ищете расписание трансляций Гран При Австралии в ближайшие выходные? Вашему вниманию вся основная информация: способы просмотра без официального показа Ф1 в России, стримы с комментариями Алексея Попова, Натальи Фабричновой, Владимира Башмакова и подробное расписание заездов в Мельбурне.