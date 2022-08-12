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Полицейские и общественники провели для юных жителей Хабаровского края масштабный спортивный праздник

Полицейские и общественники провели для юных жителей Хабаровского края масштабный спортивный праздник

«В здоровом теле здоровый дух»: под таким лозунгом состоялось масштабное спортивное мероприятие в детском лагере «Энергетик», расположенном в селе Бычиха.

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