Священник Савченко рассказал об особом значении иконы, подаренной патриархом Кириллом министру обороны Белоусову

В прошедшее воскресенье в Главном храме Вооруженных сил РФ патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил нового министра обороны России Андрея Белоусова на предстоящую работу и подарил ему старинную икону с образом Тихвинской Божией Матери – «защитницы рубежей России на северном направлении», откуда в прошлом Россия терпела нападки.