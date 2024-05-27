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Священник Савченко рассказал об особом значении иконы, подаренной патриархом Кириллом министру обороны Белоусову

Священник Савченко рассказал об особом значении иконы, подаренной патриархом Кириллом министру обороны Белоусову

В прошедшее воскресенье в Главном храме Вооруженных сил РФ патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил нового министра обороны России Андрея Белоусова на предстоящую работу и подарил ему старинную икону с образом Тихвинской Божией Матери – «защитницы рубежей России на северном направлении», откуда в прошлом Россия терпела нападки.

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