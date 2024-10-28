Если невмоготу платить кредит: эксперт рассказал, как сделать передышку и взять кредитные каникулы, чтобы перевести дух Ольга БезродняяЗаемщики, столкнувшиеся с трудностями на работе или финансовыми проблемами, имеют право на кредитные каникулы.
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