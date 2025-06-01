Эксперт по кибербезопасности Бедеров: готовившие подрыв мостов использовали инструменты скрытой координации

Синхронность атак, их техническая сложность и политический контекст указывают на то, что организаторы подрывов мостов в Брянской и Курской областях были подготовлены и использовали цифровые инструменты для скрытой координации, заявил "Газете.
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