Милонов предложил ввести льготные авиатарифы для многодетных семей в сезон отпусков

Также депутат попросил Минтранс обеспечить бесплатный багаж для дошкольников и детей младшего возраста Ввести льготные авиатарифы для многодетных семей в сезон отпусков и летнего отдыха предложил Минтрансу депутат Госдумы Виталий Милонов, пишет RT.