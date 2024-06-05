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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Милонов предложил ввести льготные авиатарифы для многодетных семей в сезон отпусков

Милонов предложил ввести льготные авиатарифы для многодетных семей в сезон отпусков

Также депутат попросил Минтранс обеспечить бесплатный багаж для дошкольников и детей младшего возраста Ввести льготные авиатарифы для многодетных семей в сезон отпусков и летнего отдыха предложил Минтрансу депутат Госдумы Виталий Милонов, пишет RT.

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