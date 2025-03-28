В России машины Renault станут выпускать под другим брендом

В России вновь начнется производство автомобилей марки Renault, но под другим брендом. Компания «Восточный форпост» планирует организовать сборку грузовиков и фургонов Renault Master третьего поколения во Владивостоке.
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