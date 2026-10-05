Ехали из Барнаула. Водитель и ее пассажир погибли на трассе в Новосибирской области

Женщина-водитель выехала на встречную полосу, чтобы совершить разрешенный обгон Вечером 4 октября 2026 года на 95‑м километре автодороги Р‑256 "Чуйский тракт" в Черепановском районе произошло столкновение двух автомобилей — "Лада Калина" и "Audi Q7".