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Ехали из Барнаула. Водитель и ее пассажир погибли на трассе в Новосибирской области

Ехали из Барнаула. Водитель и ее пассажир погибли на трассе в Новосибирской области

Женщина-водитель выехала на встречную полосу, чтобы совершить разрешенный обгон Вечером 4 октября 2026 года на 95‑м километре автодороги Р‑256 "Чуйский тракт" в Черепановском районе произошло столкновение двух автомобилей — "Лада Калина" и "Audi Q7".

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