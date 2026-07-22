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Мировое обозрение

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Дайте ребенку 10 секунд: почему маленькие дети жадничают, только когда начинают думать

Дайте ребенку 10 секунд: почему маленькие дети жадничают, только когда начинают думать

Помните старый спор: человек по природе своей эгоист, а доброте его учат родители и школа? Или наоборот — мы рождаемся с инстинктом помогать, а общество постепенно «выбивает» из нас эту дурь? Спор этот длится веками, но теперь у нас есть железобетонный аргумент.

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