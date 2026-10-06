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Кирилл Капризов: «Овечкина знают даже те, кто не смотрит хоккей, это безумие. Один из лучших игроков всех времен, лучше всех забивал – в овертаймах, в пустые ворота, 5 на 5, в большинстве»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов высказался о популярности капитана « Вашингтона » Александра Овечкина , который завершит карьеру в НХЛ после текущего сезона.

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