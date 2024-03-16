Как Россия может ответить на ввод французского Иностранного легиона в Одессу

ЛК

Любовь Кузьмина

Путин назвал их интервентами и это хорошо! Но он допустил большую промашку в том, что надо было назвать и эти страны для того, чтобы у России были развязаны руки для ударов по этим странам. Ведь Макроша желает остаться безнаказанным, так как планирует направлять свои самолеты на территорию Молдовы. Там уже готовятся аэродромы для приема этой авиации.