Возможность ввода французских и иных иностранных войск на Украину вызывает самую серьезную озабоченность, поскольку является реальным шагом к прямому столкновению России с блоком НАТО, что чревато в итоге появлением «грибочков» где-то в Юго-Восточной и Северной Европе, и, увы, не только там.
Как Россия может ответить на ввод французского Иностранного легиона в Одессу
Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Путин назвал их интервентами и это хорошо! Но он допустил большую промашку в том, что надо было назвать и эти страны для того, чтобы у России были развязаны руки для ударов по этим странам. Ведь Макроша желает остаться безнаказанным, так как планирует направлять свои самолеты на территорию Молдовы. Там уже готовятся аэродромы для приема этой авиации.
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16 час.
EV
Evgeni Velesik
На фото генетический француз?
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6 час.
Аршак Меликджанян
просто объявить что любой ввод интервентов автоматически означает объявление войны и ответ будет без обсуждения тяо по стране вводящей войска и никакие варианты прокси не будут рассматриваться и если париж сгорит то это проблема лягушатника макрона.
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2 час.
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