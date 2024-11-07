От реабилитации до поиска работы: как московские компании помогают бойцам СВО

Пациенты стремятся вернуться к занятиям спортом Производители реабилитационного оборудования и разработчики медицинских изделий, являющиеся резидентами центра ассистивных технологий «Феникс» в Москве, активно участвуют в помощи участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям.
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