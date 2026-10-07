TNI: украинские F-16 проиграют российским Су-57

Переданные Украине истребители F-16 скорее всего уступят в боевом столкновении с российскими Су-57. Об этом пишет журнал The National Interest (TNI).
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