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Газета.ру

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TNI: украинские F-16 проиграют российским Су-57

TNI: украинские F-16 проиграют российским Су-57

Переданные Украине истребители F-16 скорее всего уступят в боевом столкновении с российскими Су-57. Об этом пишет журнал The National Interest (TNI).

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