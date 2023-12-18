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В конгрессе США заявили о необходимости подсластить сделку по Украине

В конгрессе США заявили о необходимости подсластить сделку по Украине

В США конгрессмен от штата Техас республиканец Тони Гонсалес заявил, что американским законодателям придется подсластить сделку между сенатом и палатой представителей о помощи Украине и финансировании безопасности границ.

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