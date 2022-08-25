ВСК за секунду предоставит автовладельцу защиту при ДТП с велосипедистами и виновниками ДТП без ОСАГО

Страховой Дом ВСК делает доступной продажу каско "Компакт минимум" в интернет магазине страховщика. Оформить полис можно, в том числе, при покупке ОСАГО — в этом случае время оформления мини-каско сокращается со стандартных 5 минут до 1 секунды.
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