Недавно стало известно, что в Словакии в предвыборной гонке лидирует пророссийская партия. Словакия поставляла нашим соседям самолёты, а лидер пророссийской партии Роберт Фицо выступает против дальнейших поставок, расширения НАТО и антироссийских санкций.
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