Недавно стало известно, что в Словакии в предвыборной гонке лидирует пророссийская партия. Словакия поставляла нашим соседям самолёты, а лидер пророссийской партии Роберт Фицо выступает против дальнейших поставок, расширения НАТО и антироссийских санкций.